Apple déploie iOS 17.2 sur les iPhone, iPadOS 17.2 sur iPad

Une nouvelle mise à jour majeure d’iOS et iPadOS vient de faire son apparition chez Apple. Les smartphones et tablettes de la firme à la pomme peuvent bénéficier dès maintenant d’iOS 17.2 et iPadOS 17.2. Ces nouvelles versions apportent de nombreux changements et améliorations comme vous pouvez le voir dans le changelog ci-dessous.

Comme d’habitude, pour installer la mise à jour iOS 17.2 rendez-vous sur votre terminal mobile dans « Paramètres », « Général » puis « Mise à jour logicielle ».

Quelles nouveautés pour iOS 17.2 ?