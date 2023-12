Ces derniers mois, le prix des SSD a beaucoup fluctué et généralement les tarifs étaient plutôt à la baisse comme on l’a vu régulièrement au gré des mises à jour de notre guide d’achat des SSD les plus abordables.

Malheureusement comme on dit « toutes les bonnes choses ont une fin » et apparemment la situation actuelle qui était plutôt favorable pour les consommateurs ne devrait plus durer très très longtemps…

En effet, d’après nos confrères du site Wccftech : « L’industrie du stockage devrait enregistrer une forte hausse des prix, certaines sources industrielles citant jusqu’à 55 % de hausse pour les produits SSD et NAND. » D’après le site MyDrivers le fabricant Phison, à qui l’on doit notamment les contrôleurs qui équipent une bonne partie des SSD du marché, a validé une augmentation des prix dans l’industrie du stockage dans son rapport de performance pour 2023. Pour information, la société a généré un chiffre d’affaires consolidé de 5,407 milliards de dollars NT, ce qui représente une augmentation mensuelle de près de 5%. Phison a revendiqué une augmentation annuelle de 40% du nombre total d’expéditions.

A noter que Phison n’est pas la seule entreprise à connaître des changements dans l’industrie des SSD, car Western Digital aurait informé ses clients (via DigiTimes) d’une énorme « augmentation de 55% » du prix des puces NAND Flash. La hausse serait mise en œuvre progressivement au cours des prochains trimestres. La raison de cette augmentation n’a pas été expliquée pour le moment.

Des entreprises comme Samsung et SK Hynix ont déjà mis en œuvre une augmentation du prix de leurs produits de stockage, et d’autres marchent sur leur pas. Comme c’est parti là il ne faudra pas bien longtemps pour qu’on observe les premiers effets de ces hausses de prix sur le marché.

Dans tous les cas, si vous avez envie d’investir dans un SSD ou de renouveler votre SSD pour un modèle de plus grande capacité, je vous recommande de ne pas trop tarder car il ya de fortes chances pour que début 2024 les tarifs ne soient plus les mêmes qu’en ce moment…