Les Seagate SkyHawk AI offrent maintenant 24 To de stockage

Les disques durs SkyHawk AI de Seagate sont des disques durs haut de gamme et endurants spécialisés dans la video surveillance avec support de l’Intelligence Artificielle. Ils peuvent prendre en charge jusqu’à 32 flux IA en simultané et jusqu’à 64 flux vidéo HD.

Si l’on parle à nouveau aujourd’hui de cette gamme de disques durs c’est parce que Seagate vient de présenter une version 24 To du SkyHawk AI, ce qui devrait ravir les entreprises qui travaillent dans ce secteur.

Pour information, le disque dur SkyHawk AI de 24 To est un disque dur au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus classique. Il exploite une interface SATA III et il tire partie de la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).

Il profite également de la technologie à base d’hélium que l’on trouve sur d’autres produits chez Seagate comme par exemple les disques durs IronWolf.

Le SkyHawk AI de 24 To se compose de 10 plateaux de 2,4 To chacun. Il fonctionne à 7200 tours par minute et embarque 512 Mo de mémoire cache. Il est annoncé avec un taux de transfert maximum de 285 Mo/s en lecture et de 272 Mo/s en écriture. A noter que ce modèle offre une endurance de 550 To/an et un MTBF de 2,5 millions d’heures.

Le SkyHawk AI de 24 To (référence ST24000VE002) sera commercialisé prochainement au prix de 589€.