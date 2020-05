Google pourrait dévoiler un nouveau Chromecast sous Android TV avec télécommande

D’après le site Protocol qui semble bien informé, la firme Google devrait proposer prochainement une nouvelle version de son Chromecast Ultra. Rappelons que l’information avait déjà fuité au mois de mars (on en parlait ici) mais cela semble de plus en plus se confirmer…

D’après Protocol, le nouveau Chromecast Ultra de Google serait toujours un dongle HDMI avec un look assez similaire aux Chromecast actuels. Il serait doté à la fois d’un connecteur HDMI et d’un connecteur RJ45 (comme les modèles Ultra) par contre son fonctionnement serait un peu différent.

En effet, l’appareil serait autonome. Comprenez par là qu’il ne serait plus nécessaire de l’utiliser avec un smartphone ou une tablette pour diffuser du contenu. L’appareil serait doté d’une interface TV à part entière et serait livré avec une télécommande.

La firme de Mountain View aurait donc décidé d’équiper son célèbre dongle d’Android TV afin de faciliter la lecture des films, séries et émissions. Un moyen pour Google de concurrencer les sticks Roku ou FireTV d’Amazon qui fonctionnent déjà suivant ce principe.

Par la même occasion, en faisant fonctionner son nouveau Chromecast Ultra sous Android TV, Google ouvrirait aussi la porte à de multiples applications via son PlayStore. Les utilisateurs pourraient donc installer à loisir leurs applications préférées sur le Chromecast, que ce soit des applications pour des services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Youtube, etc.. ou des applications plus classiques et bien sûr le service de jeux Google Stadia.

Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quel prix sera disponible le nouveau joujou de Google.