IIyama dévoile le G-Master Red Eagle GB3461WQSU : un imposant moniteur 34″ UWQHD pour les gamers

IIyama ajoute une nouvelle référence à sa gamme de moniteurs gaming avec le nouveau moniteur G-Master Red Eagle GB3461WQSU. L’appareil dispose d’une diagonale de 34 pouces au format 21/9ème qui supporte une définition UWQHD (3.440 x 1.440 pixels). Il embarque une dalle IPS dont la fréquence de rafraîchissement peut atteindre 144 Hz. Idéal donc pour les gamers. D’autant plus que le FreeSync Premium est également de la partie.

Au niveau de ses spécifications techniques, le GB3461WQSU propose un taux de contraste de 1000:1, une luminosité de 350 cd/m² et un temps de réponse de 1 ms (gris à gris). Les angles de vision sont de 178/178°

Le fabricant a équipé le GB3461WQSU de 2 ports HDMI, 2 DisplayPort, une prise casque et un hub usb proposant 2 ports USB 3.0. A noter également la présence de 2 hauts parleurs (2 x 5 Watts) et du support de la technologie Flicker Free pour limiter le scintillement et une technologie visant à réduire les émissions de lumières bleues.

Le moniteur GB3461WQSU de IIyama est disponible dès maintenant en boutique. On peut par exemple se procurer la bête au prix de 579,95€ chez LDLC.