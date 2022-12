Insolite : les chansons de Noël en version geek

Noël est maintenant derrière nous, mais vous reprendrez bien un peu de Mariah Carey pour la route ?

Voilà ce que ça donne quand des lecteurs de disquettes « chantent » All I Want for Christmas is you.

Last Christmas de Wham :

Jingle Bells :

Jingle Bell Rock :

Vous trouverez de nombreuses autres musiques sur la chaîne youtube de Paweł Zadrożniak qui s’est spécialisé dans la reprise de chansons via son floppotron, un imposant système informatique à base de lecteurs de disquettes.