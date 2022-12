En ce moment, les Kingston NV2 d’une capacité de 1 To et 2 To sont disponibles à de très bons prix sur Amazon.fr :

Bon Plan : les SSD Kingston NV2 de 1 et 2 To à prix cassés

Le Kingston NV2 est un SSD d’entrée de gamme au format M.2 NVMe qui a été dévoilé en septembre dernier. Depuis cette date, le SSD est présent chez de nombreux marchands qui n’hésitent pas à le proposer régulièrement en promotion.

Pour information, le Kingston NV2 exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC. La version 1 To offre des taux de transferts de 3.500 Mo/s en lecture et de 2.100 Mo/s en écriture et le modèle 2 To (un poil plus véloce) grimpe à 3.500 Mo/s en lecture, 2.800 Mo/s en écriture.