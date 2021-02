iOS 14 est déjà présent sur 80% des iPhone du marché

Le déploiement d’iOS 14 continue de progresser sur les terminaux mobiles d’Apple depuis sa sortie en septembre dernier.

D’après les derniers chiffres publiés par Apple, iOS 14 est actuellement présent sur 80% des iPhone alors que 12% d’entre eux sont encore sous iOS 13 et 8% exploitent une version plus ancienne d’iOS. Mieux encore, en prenant seulement en compte les iPhone sortis ces 4 dernières années, iOS 14 est installé sur 86% des iPhone, 12% sont sous iOS 13 et 2% seulement exploitent une version antérieure.

Pour les iPad, les chiffres sont un peu plus bas que pour les iPhone. En effet, 70% des iPad tournent sous iPadOS 14 tandis que 14% d’entre eux sont sous iPadOS 13 et 16% fonctionnent avec une version précédente. En ne prenant en considération que les iPad sortis ces 4 dernières années, les chiffres grimpent un peu. 84% des iPad de moins de 4 ans exploitent iOS 14, 14% iPadOS 13 et 2% seulement utilisent une version plus ancienne du système d’exploitation.