Jeu gratuit du jour : The Vanishing of Ethan

Epic Games a décidé d’offrir un jeu par jour jusqu’à Noël, aujourd’hui c’est au tour de The Vanishing of Ethan Carter d’être disponible gratutiement sur l’Epic Games Store.

Si le titre vous intéresse, sachez que vous pouvez récupérer le jeu sur cette page jusqu’à ce soir 17 heures.

Extrait :

The Vanishing of Ethan Carter est jeu à la première personne mêlant intrigue, exploration et découverte. Vous incarnez Paul Prospero, un détective avec un penchant pour l’occulte, et devez trouver ce qui se cache derrière la disparition d’Ethan et le sort de sa famille.