Bon Plan : la Shield TV à 118€ et la Shield TV Pro à 168€

En ce moment, les boîtiers multimédia Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont disponibles à un excellent tarif sur le site RueDuCommerce. Grâce au code promo « 5-ON-IT » à indiquuer au moment de passer commande il est possible de se procurer ces deux modèles à un prix jamais vu.

Shield TV à 118,99€ sur RueDuCommerce (avec le code 5-ON-IT)

Shield TV Pro à 168,99€ sur RueDuCommerce (avec le code 5-ON-IT)

Les ShieldTV (2019) et Shield TV Pro (2019) permettent de visionner sur son téléviseur de nombreux formats audio / vidéo. Les fichiers multimédia peuvent être stockés soit sur clé usb, soit sur un disque dur ou même un NAS. Les boîtiers fonctionnent sous AndroidTV, il est donc possible d’installer de nombreuses applications de toutes sortes (jeux, logiciels, etc..) ou des services de streaming vidéo comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..

Par rapport aux box chinoises bon marché les box de NVIDIA offrent l’avantage d’être très performantes et d’être régulièrement mise à jour. Le constructeur propose un support exemplaire et les ShieldTV bénéficient à chaque fois d’améliorations, de correctifs et de nouveautés.

Pour plus d’informations, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes de la Shield TV sur cette page de NVIDIA et celles de la Shield TV Pro sur celle-ci. A noter que depuis leur sortie elles coûtent respectivement 159,99€ et 219€. Aujourd’hui, les tarifs sont vraiment très intéressants.