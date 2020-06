La console Sega Game Gear est de retour ! Et elle est minuscule…

Afin de célébrer les 60 ans de l’entreprise, Sega annonce la sortie d’une réédition de sa mythique console Game Gear. Mais attention il ne s’agit pas ici d’une réédition full size de la célèbre console dévoreuse de piles mais plutôt d’une version miniaturisée de la console, un peu dans la mouvance des consoles mini rétro qui ont déjà été proposées ces dernières années par Nintendo (avec la NES Mini et la SNES Mini), Sony (et sa PS Classic), Sega (et sa Megadrive Mini) et bien d’autres fabricants qui ont voulu surfer sur la mode du rétrogaming.

Game Gear Micro késako ?

La mini console portable de Sega porte le nom de Game Gear Micro. Elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa grande soeur sauf qu’on a affaire ici à une console extrêmement petite et très compacte qui tient dans la main.

La machine ne mesure que 80 mm de long sur 43 mm de large et 20 mm d’épaisseur. Avec de telles mensurations, il ne devrait pas être aisée de manipuler la bête, d’autant plus que son écran est lui aussi très rikiki. En effet, Sega a eu l’idée de greffer un minuscule écran de 1,1 pouces sur la console (environ 3 cm de diagonale) ce qui ne devrait pas faciliter son usage.

Alimentation / autonomie

La Game Gear Micro est alimentée par deux piles alcalines AAA (au lieu des 6 piles de la console originelle). On ne connaît par contre pas la durée d’autonomie de la console avec ses deux piles. Le fabricant précise néanmoins qu’il est possible de se passer de piles et d’alimenter directement la Game Gear Micro à l’aide d’un chargeur (1A) via son port micro USB (et éventuellement via une powerbank ce qui permettra d’atteindre une autonomie très élevée).

Game Gear Micro : 4 versions !

A noter que la Game Gear Micro est annoncée au Pays Du Soleil Levant en quatre déclinaisons : noir, bleu, jaune et rouge qui contiennent chacune des jeux différents.

La Game Gear Micro noire sera livrée avec Sonic the Hedgehog, Out Run, Puyo Puyo 2 et Royal Stone, la version bleue avec Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale et Baku Baku Animal, la version jaune avec Shining Force Gaiden, Shining Force Gaiden II, Shining Force Gaiden : Final Conflict et Nazo Puyo : Aruru no Ruu et enfin la rouge avec Megami Tensei Gaiden : Last Bible; Megami Tensei Gaiden : Last Bible Special, Columns, The G.G. Shinobi.

Combien ça coûte ? Ca sort quand ?

Chaque console coûte 4.980 yens au Japon soit environ 40€ hors taxes. A noter qu’un pack regroupant les quatre consoles + une loupe est disponible moyennant 29.980 yens c’est à dire près de 245€ hors taxes.

Les précommandes sont ouvertes sur le site du constructeur. La Game Gear Micro sera commercialisée au Japon à partir du 8 octobre 2020. Pour l’instant on ne sait pas si elle sera (ou non) disponible en Europe mais vu la liste de jeux proposée elle semble plutôt destinée au marché nippon. Peut être que d’autres versions européennes arriveront par la suite…

Dans tous les cas, c’est un produit qui semble plutôt à réserver en priorité aux fans de la marque et aux collectionneurs.