Une capacité de 4 To pour le SSD Corsair MP510 !

Le MP510 de Corsair est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui a été lancé en 2018 avec des capacités de 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1.920 Go. Aujourd’hui le contructeur met à jour offre son offre de stockage et annonce l’arrivée d’une version 4 To.

Tout comme ses prédécesseurs, le SSD embarque un contrôleur Phison PS5012-E12 et une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe. Par contre, s’il exploite toujours de la mémoire NAND Flash 3D TLC, cette fois ci on a affaire à de NAND 96 couches (au lieu de 64 couches).

La version 4 To du MP510 propose des débits qui peuvent atteindre 3.480 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.000 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 580.000 et 680.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

Corsair annonce que son MP510 de 4 To est disponible dans le commerce dès maintenant au tarif de 799$.

Pour rappel, voilà les spécifications des différents modèles :

– Corsair MP510 240 Go : 3.100 Mo/s en lecture, 1.050 Mo/s en écriture (180K/240K iOPS)

– Corsair MP510 480 Go : 3.480 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (360K/440K iOPS)

– Corsair MP510 960 Go : 3.480 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (610K/570K iOPS)

– Corsair MP510 1.920 Go : 3.480 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (485K/530K iOPS)

– Corsair MP510 4 To : 3.480 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (580K/680K iOPS)