Un nouveau jeu est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store depuis hier soir. Cette fois ci c’est le titre Creature in the Well que vous pouvez télécharger sans bourses déliée jusqu’au 1er avril 2021. Le jeu est téléchargeable sur cette page.

Extrait :

Creature in the Well est un jeu d’exploration de donjon, de type hack & slash en vue de dessus, aux airs de flippers. Dernier membre de l’unité BOT-C, vous vous aventurez dans une montagne au beau milieu d’un désert pour reprendre le contrôle d’un ancien complexe hanté par une créature désespérée. Munissez-vous d’un équipement puissant pour libérer la ville de Mirage d’une terrible tempête de sable.