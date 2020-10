Le programme d’informations GPU-Z débarque en version 2.35.0

Une nouvelle version du programme d’informations GPU-Z est disponible en téléchargement depuis ce matin. Il s’agit de la version 2.35.0 qui prend en charge plusieurs de nouveaux composants.

GPU-Z 2.35.0 supporte en effet le GPU AMD Navi 21 de la Radeon RX 6000 Series. Il supporte aussi le GPU Intel DG1, le GPU NVIDIA A100 PCIe, le GPU Intel Comet Lake UHD Graphics (Core i5-10200H) ainsi que les cartes graphiques AMD Radeon HD 8210E et Barco MXRT-6700.

GPU-Z 2.35.0 apporte également plusieurs correctifs (voir le changelog complet ci-dessous) et il ajoute également la possibiltié de sauvegarder le bios pour les cartes graphiques basées sur l’architecture NVIDIA Ampere.

Liste des changements de GPU-Z 2.35.0

– Added support for AMD Navi 21 / Radeon RX 6000 Series

– Added support for Intel discrete graphics / DG1

– Added BIOS saving for NVIDIA Ampere

– Fixed memory size reporting on GeForce RTX 3090

– Fixed DirectML detection on Windows 10 Insider 20231.1000

– Improved fake detection for cards based on NVIDIA GT216 & GT218

– Fixed Navi 12 Radeon Pro 5600M detection

– On AMD Cape Verde use direct temperature readings if driver temps are broken

– Added support for NVIDIA A100 PCIe

– Added support for Intel Comet Lake UHD Graphics (Core i5-10200H)

– Added support for AMD Radeon HD 8210E, Barco MXRT-6700

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger GPU-Z 2.35.0 soit sur le site de l’éditeur soit depuis cette page de notre section téléchargement.