Team Group se lance sur le marché des micro SDXC

Le fabricant Team Group propose une carte micro SDXC destinée tout spécialement aux gamers et aux vidéastes. La carte mémoire de la série T-Force est prévue pour supporter l’enregistrement de vidéo 4K. C’est une carte qui répond aux normes A2, V30 et U3.

La micro SDXC T-Force existe en deux capacités de stockage : 256 Go et 512 Go. Elles peuvent toutes les deux atteindre des débits de 100 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 4.000 et 2.000 iOPs.

Le constructeur annonce que cette carte endurante est adaptée pour les joueurs sur smartphones, tablettes ou même Nintendo Switch.

Le tarif n’est pas connu pour l’instant. Mais on sait que les cartes de 256 et 512 Go seront couvertes par une garantie de cinq ans.