Le programme d’informations SANDRA 2020 passe à la version 30.39

Après la version 30.35 lancée la semaine dernière, le programme d’informations SANDRA nous arrive aujourd’hui en version 30.39.

Pour ce nouvel opus, Sisoftware annonce avoir amélioré le support des processeurs IceLake et CometLake. Le support de la technologie NVMe a également été amélioré tout comme le support des dernières normes WIFI (WiFi 6/802.11ax, WPA3).

Le programme SANDRA a également bénéficié de plusieurs optimisations pour améliorer la stabilité et la fiabilité du logiciel.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous.

Vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.5.30.39 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Hardware Support:

– Updated IceLake (ICL Gen10 Core), Future (RKL, TGL Gen11 Core) AVX512, VAES, SHA-HWA support

– Updated CPU features support

– Updated CometLake (Gen10 Core) support

– Updated NVMe support

– Enhanced Biometrics information (fingerprint, face, voice, audio, etc. sensors)

– Updated WiFi support (WiFi 6/802.11ax, WPA3)

– Various stability and reliability improvements

Benchmarks:

– Crypto AES Benchmarks: Optimised AVX512/AVX2-VAES code to outperform AES-HWA where possible.

– Crypto SHA Benchmarks: Select AVX512 multi-buffer instead of SHA-HWA where supported.

– GpGpu Benchmarks: Minor updates for Intel Gen10+ graphics.

– Network (LAN), Wireless (WLAN/WWAN) Benchmarks: multi-threaded transfer tests and increased packet size to better utilise 10Gbe+ (and higher) links. [Note: threaded CPU required] – Internet Connection, Internet Peerage Benchmarks: multi-threaded transfer tests and increased packet size to better utilise Gigabit+ (and possibly higher) connections.