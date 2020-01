Le TOP 20 des jeux les plus vendus ces 10 dernières années

Voici le TOP 20 des jeux vidéos les plus vendus aux Etats-Unis au cours de la décennie 2009-2019 d’après une étude réalisée par NPD Group.

Comme on peut le voir ci-dessous, le jeu GTA 5 arrive en première position. Ensuite le classement est principalement dominé par les FPS et la franchise Call Of Duty tire particulièrement bien son épingle du jeu puisqu’elle truste, à elle seule, 10 places du TOP 20.

01 – Grand Theft Auto V (2013)

02 – Call of Duty: Black Ops (2010)

03 – Call of Duty: Black Ops II (2012)

04 – Call Of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

05 – Call of Duty: Black Ops III (2015)

06 – Call Of Duty: Ghosts (2013)

07 – Red Dead Redemption II (2018)

08 – Call of Duty: WWII (2017)

09 – Call of Duty: Black Ops IIII (2018)

10 – Minecraft (2009)

11 – Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

12 – Call of Duty: Modern Warfare (2019)

13 – Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

14 – Mario Kart 8 (2014)

15 – Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

16 – Battlefield 1 (2016)

17 – Battlefield 4 (2013)

18 – Destiny (2014)

19 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

20 – Star Wars Battlefront (2015)