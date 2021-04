Les drivers AMD Adrenalin 21.3.2 sont en ligne

La version 21.3.2 des pilotes AMD Radeon Adrenalin est disponible en téléchargement depuis quelques jours. Les drivers sont optimisés pour plusieurs titres. A commencer par les jeux Outriders et Evil Genius 2: World Domination. Ils sont optimisés aussi la mise à jour 4.0 de DIRT 5 qui apporte la prise en charge du ray tracing.

Les drivers Adrenalin 21.3.2 apportent aussi plusieurs correctifs :

– Les cartes graphiques de la série Radeon RX 6700 peuvent signaler des valeurs d’horloge de cœur incorrectes dans le réglage des performances et / ou dans l’onglet d’informations sur le matériel graphique du système.

– Les ombres peuvent être corrompues dans Insurgency: Sandstorm sur les Radeon RX 6000.

– Sur un nombre limité d’écrans, la résolution de bureau préférée dans Windows peut changer lorsque l’écran est mis hors tension.

– Les boutons de démarrage et d’annulation du test de résistance du réglage des performances peuvent disparaître lorsque le logiciel Radeon est redimensionné pour être petit.

– Un écran noir peut apparaître sur un nombre limité d’écrans lorsque Radeon FreeSync est activé et que vous jouez à un jeu configuré pour utiliser le plein écran sans bordure sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

Vous pouvez télécharger les drivers et consulter le changelog complet sur le site d’AMD.