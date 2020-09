Les drivers GeForce 456.55 WHQL sont disponibles !

Les drivers NVIDIA GeForce sont disponibles aujourd’hui en version 456.55 WHQL. Les pilotes apportent le support du NVIDIA Reflex pour les jeux Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone. Les drivers 456.55 apportent également des améliorations pour le jeu Star Wars: Squadrons et ils améliorent la stabilité dans certains jeux lorsqu’on utilise une carte graphique équipée d’un GPU de la gamme RTX 30. Plusieurs correctifs sont également de la partie comme on peut le voir dans le changelog complet disponible dans ce fichier PDF.

Vous pouvez télécharger les drivers GeForce 456.55 WHQL soit depuis le site du fabricant soit depuis notre section téléchargement :

– Drivers 456.55 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 456.55 WHQL pour Windows 10 (64-bit)