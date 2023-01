Les pilotes GeForce 528.24 WHQL sont de sortie, quoi de neuf ?

Les pilotes GeForce 528.24 WHQL sont maintenant disponibles en téléchargement sur le site de NVIDIA. Ces nouveaux drivers ajoutent le support de la technologie DLSS 3 dans les jeux Marvel’s Midnight Suns, Hitman 3 et Deliver us Mars. Et ils supportent aussi le DLSS pour le lancement des jeux Dead Space et Forspoken.

A noter que plusieurs soucis ont également été corrigés.

Adobe Premiere Pro, Photoshop, and Lightroom instability with 528.02 [3940086]

Adobe Photoshop 24.1 application instability with 528.02 when using GeForce Experience [3940488]

Adobe Premiere Pro: ProRes RAW files appear completely black when previewing [3924753]

Autodesk Alias: Expected transparent window appears opaque [3891620]

OctaneBench 2020 fails intermittently due to render engine failure [3880988]

Si vous possédez une carte graphique NVIDIA GeForce, sachez que vous pouvez télécharger les GeForce 528.24 WHQL dès maintenant sur le site de NVIDIA.