Les Xbox Series S et Xbox Series X sont disponibles à la vente à partir d’aujourd’hui

Après de longs mois d’attente et une période de précommande mouvementée, les nouvelles consoles Xbox Series S et Xbox Series X de Microsoft sont enfin disponibles dans le commerce à partir d’aujourd’hui, mardi 10 novembre 2020.

La Xbox Series S s’affiche au tarif de 299,99€ et il semble y avoir du stock sur de nombreuses boutiques en ligne. Par contre c’est une autre histoire pour la Xbox Series X qui est introuvable en stock. Pour rappel, cette dernière est la plus puissante des deux et elle équipée d’un lecteur Blu-ray. Son prix : 499,99€.

Xbox Series S

