L’iPhone SE 2020 est disponible dans le commerce à partir d’aujourd’hui, dès 459€

C’est à partir d’aujourd’hui, vendredi 24 avril, que le nouvel Apple iPhone SE 2020 est disponible à la vente. Après une semaine de précommande, l’appareil arrive aujourd’hui en boutique. A noter que ceux qui ont réservé leur exemplaire durant la prériode de précommande devraient à priori le recevoir dans le courant de la journée (sauf aléas du transporteur…)

L’iPhone SE de deuxième génération est un modèle moyen de gamme. Il reprend grosso modo le design de l’iPhone 8 et il dispose d’ailleurs d’un écran Rétina de 4,7 pouces. Par contre, il se veut beaucoup plus puissant que son ancêtre puisqu’il embarque le même processeur A13 Bionic que les iPhone 11 haut de gamme du constructeur. L”iPhone SE est doté de 3 Go de mémoire vive et son écran supporte une résolution de 1.334 x 750 pixels.

Pour la prise de photos et vidéos, l’iPhone SE 2 dispose d’un capteur à l’avant et un capteur à l’arrière. Au dos de l’appareil, on a droit à un capteur photo grand angle de 12 MP (ouverture ƒ/1,8, zoom numérique jusqu’à 5x) qui permet d’enregistrer des vidéos 4K en 24, 30 ou 60 images par seconde, des vidéos HD 1080p en 30 ou 60 images par seconde ainsi que des vidéos HD 720p à 30 images par seconde. Pour sa part, le capteur avant est un modèle de 7 MP (ouverture ƒ/2,2) capable de filmer en Full HD 1080p à la vitesse de 30 images par seconde.

L’iPhone SE 2020 existe en trois coloris : rouge, blanc et noir. Trois capacités de stockage sont également proposées : 64 Go à 489€, 128 Go à 539€ et 256 Go à 659€.

Boutiques en ligne

Opérateurs

