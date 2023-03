Non content d’être le jeu vidéo le plus vendu sur Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 Deluxe est aussi le jeu de la franchise « Mario » le plus vendu au monde.

Mario Kart 8 Deluxe est le « Mario » le plus vendu au monde

Non content d’être le jeu vidéo le plus vendu sur Nintendo Switch depuis la sortie de la console en 2017, le jeu Mario Kart 8 Deluxe est aussi le jeu de la franchise « Mario » le plus vendu au monde toutes consoles confondues.

Mario Kart 8 Deluxe s’est en effet écoulé à 3,6 millions d’exemplaires rien qu’au cours du dernier trimestre 2022, ce qui signifie qu’un grand nombre de possesseurs de Nintendo Switch a trouvé Mario Kart au pied du sapin en fin d’année dernière.

Le plus impressionnant c’est que ce titre emblématique de la Nintendo Switch se vend toujours autant malgré le fait qu’il date de 2017 (soit 6 ans d’existence…). Une durée de vie vraiment très longue qui a largement permis à Nintendo d’amortir ce titre.

Dans cette optique, on comprend mieux pourquoi la firme a décidé d’allonger encore sa durée de vie en lui greffant 48 circuits supplémentaires disponibles sous forme de DLC proposés par vagues successives.

Mario Kart 8 Deluxe : 52 millions d’unités vendues



Pour la petite histoire : depuis la sortie de la console hybride de Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à un total de 52 millions d’unités. C’est un immense succès pour Nintendo. Ca en fait le jeu de karting le plus populaire mais aussi le jeu de la franchise « Mario » le plus vendu au monde.

Le TOP10 des jeux « Mario » les plus vendus au monde

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) : 52 millions d’exemplaires Super Mario Bros (Nintendo NES) : 40,24 millions d’exemplaires Mario Kart (Wii) : 37,38 millions d’unités New Super Mario Bros (DS) : 30,80 millions d’exemplaires

New Super Mario Bros (Wii) : 30,32 millions d’unités vendues Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) : 25,12 millions d’exemplaires Mario Kart (DS) : 23,60 millions d’unités

Super Mario World (Super Nintendo) : 20,61 millions d’unités Mario Kart (3DS) : 23,60 millions d’unités

Super Mario Party (Nintendo Switch) : 18,79 millions d’unités

Avant la sortie de Mario Kart 8 Deluxe, c’est le légendaire Super Mario Bros (sorti en 1985 sur Nintendo NES) qui était sur la première place du podium. Mario Kart 8 Deluxe l’a détrôné il y a quelques mois et l’a relégué à la deuxième position où il culmine avec 40,24 millions d’exemplaires vendus.

A la troisième place, on trouve Mario Kart Wii (sorti en 2008 sur Wii) avec 37,38 millions d’unités vendues. Vient ensuite : New Super Mario Bros (sorti en 2006 sur Nintendo DS) avec 30,80 millions d’exemplaires écoulés. A noter que la version Wii de New Super Mario Bros, sortie en 2009, est juste derrière avec 30,32 millions d’unités vendues.

Super Mario Odyssey (sortir en 2017 sur la Switch) s’en titre très bien puisqu’il occupe actuellement la sixième place avec 25,12 millions d’exemplaires vendus mais les chiffres risquent de s’affoler rapidement étant donné que le jeu est désormais livré en bundle avec une édition limitée de la Nintendo Switch à l’effigie de Mario.

Derrière lui, on trouve Mario Kart (sorti en 2005 sur DS) qui s’est vendu à 23,60 millions d’unités. Le jeu Super Mario World, sorti sur Super Nintendo en 1990, est le huitième jeu Mario le plus populaire avec 20,61 millions d’unités vendues. Mario Kart 3DS, sorti en 2011, est le suivant avec 18,97 millions d’unités écoulées.

Le titre Super Mario Party est le dernier jeu Mario à figurer sur la liste des dix jeux Mario les plus populaires. Le jeu de 2018, sorti sur Nintendo Switch, s’est vendu à 18,79 millions d’unités jusqu’à présent.