Philips propose un nouveau moniteur : le 242B1V destiné aux professionnels

Le 242B1V est le dernier né des écrans Philips. C’est un moniteur qui offre une diagonale de 23,8 pouces. Le fabricant destine principalement son écran au monde professionnel. En effet, l’appareil supporte plusieurs fonctionnalités et technologies qui intéresseront ce genre de public. On peut citer par exemple la possibilité d’activer un mode privé afin d’empêcher les personnes trop curieuses de zieuter ce qui se passe sur l’écran de leur collège.

Philips explique cette fonctionnalité de la façon suivante :

“Cette fonctionnalité inédite a été spécialement conçue pour les entreprises et professionnels amenés à traiter des données sensibles qui doivent rester confidentielles. Le Mode Privacy Philips propose une solution intégrée pour assurer la confidentialité sans devoir recourir à des filtres d’écrans aussi peu pratiques qu’inélégants et inconfortables pour l’utilisateur. Une simple pression sur le bouton suffit pour que l’écran devienne noir et quasi invisible hors de l’axe de vision, tout en conservant une parfaite lisibilité au centre. Grâce à cette fonctionnalité, seul l’utilisateur correctement positionné face à l’écran est en mesure de visualiser les informations affichées, sans craindre la curiosité de ses voisins de part et d’autre du moniteur.”

Doté d’une dalle IPS, l’écran supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 à la fréquence de 75 Hz. Le moniteur est un modèle au format 16/9 qui offre un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 350 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Le Philips 242B1V supporte en outre les technologies FlickerFree et Low Blue Light qui permettent respectivement de réduire les scintillements et les émission de lumière bleue. Il prend aussi en charge la technologie PowerSensor qui est capable de détecter par infrarouge la présence de l’utilisateur face à l’écran et d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en conséquence.

La connectique du 242B1V se compose d’un port VGA, un port DVI-D, un DisplaPort 1.2 et un prise HDMI 1.4. A noter aussi la présence d’un port USB (ascendant) et de 4 ports USB descendant dont un port compatible avec la charge rapide. Une prise casque, une entre audio et des enceintes 2x2W complètent l’ensemble.

Le Philips 242B1V sera commercialisé en France dès la mi juin au tarif de 449€ TTC.