Pi Case 40 : un boîtier pour Raspberry Pi 4 conçu par Cooler Master

Cooler Master est présent depuis longtemps sur les marché des PC via une large gamme de produits et d’accessoires de toutes sortes. Le voilà aujourd’hui qu’il débarque sur un nouveau marché, celui des mini ordinateurs Raspberry Pi.

En effet, son nouveau boîtier Pi Case 40 est un boîtier tout spécialement dessiné pour le Raspberry Pi 4. C’est un boîtier plutôt haut de gamme, il est conçu en aluminium ce qui devrait faciliter la dissipation thermique du Raspberry Pi4 (qui n’est pas réputé dans ce domaine). Le pourtour du boîtier est doté d’un bumper en caoutchouc afin de protéger le mini ordinateur y compris en déplacement.

A noter que le Pi Case 40 est compatible VESA. Il est d’ailleurs fourni avec un kit d’accessoires qui permet de fixer facilement le boîtier sur un mur ou même à l’arrière d’une TV en fonction de l’utilisation que vous avez du Raspberry Pi 4.

Cerise sur la framboise, afin de tirer pleinement partie du boîtier Pi Case 40, le fabricant a développé un logiciel baptisé Pi Tool. Celui-ci permet de paramétrer et de personnaliser les différentes fonctionnalités du boîtier et même d’overclocker le Raspberry Pi 4. L’utilitaire est open source et peut être téléchargé librement sur Github.

Concernant le Pi Case 40, il commence à arriver en boutique… On peut le dénicher au prix de 27,95€ sur LDLC.