AMD sort les drivers Adrenalin 20.11.2 optimisés pour World of Warcraft: Shadowlands

Fidèle à son habitude, le fabricant AMD a publié une nouvelle version de ses pilotes Radeon Adrenalin. Les pilotes 20.11.2 sont optimisés pour le jeu World of Warcraft: Shadowlands et ils prennent en charge la carte graphique Radeon RX 6800 Series.

Les drivers 20.11.2 apportent aussi plusieurs correctifs :

– Enabling Record Desktop and Instant Replay may cause hitching or stutter during fullscreen video playback on some system configurations.

– Custom fan settings may not retain after waking from sleep on Radeon RX 500 series graphics products.

– Graphical glitching may occur on Radeon RX 500 series graphics products when at idle or at desktop with multiple high refresh rate Radeon FreeSync displays connected.

– Disabling performance metrics overlay while in game can sometimes cause frame freeze or stuttering.

– Lower than expected performance may be experienced on Radeon RX 5700 series graphics products in Xuan-Yuan Sword VII.

– Mouse corruption may be experienced when changing graphics options to Vulkan API in Serious Sam 4.

– Corruption may be visible on some surfaces in Far Cry Primal on Radeon RX 5000 series graphics products.

Les drivers 20.11.2 peuvent être téléchargés sur le site d’AMD.