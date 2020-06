Pourquoi comparer les box internet ?

Les nombreux opérateurs, fournisseurs de box internet, offrent une multitude de promotions aussi alléchantes les unes que les autres. Et pourtant, il va falloir choisir. Comparer les offres de box internet vous permettra de bénéficier de la meilleure offre qu’il s’agisse du débit ou de la technologie mise à votre disposition, et ceci à moindre coût.

Faire des économies

Vous avez sans doute à cœur de faire des économies sur votre consommation internet, et cela est légitime. Il existe sur le marché des box internet chez de nombreux opérateurs low-cost. Ces box internet pas chères sont offertes aux clients sans engagement. Toute l’année durant, ce seront vos meilleurs alliés en ces temps durs. En comparant les offres de box internet sur le marché, vous aurez la possibilité de découvrir des prix promotionnels qui vous permettront de réduire le coût de votre consommation.

Généralement, vous n’aurez pas grand-chose à faire. Pour attirer plus de clients, les fournisseurs d’accès internet se font une guerre de prix sans merci, et vous devez en profiter. Des offres promotionnelles sont parfois proposées pour vous souhaiter la bienvenue dans le rang de leurs abonnés. Il s’agit généralement d’une remise spéciale de bienvenue applicable pour la toute première année. Le comparateur FAI se renseigne sur vos habitudes et préférences en matière d’internet et vous propose par la suite une offre sur mesure, moins chère qui plus est.

Avoir un meilleur WiFi

En utilisant le comparateur des box internet, les filtres de recherche vous donneront les détails des offres internet de chaque FAI. Vous pourrez par exemple disposer dans votre foyer d‘un débit de WiFi de qualité exceptionnelle. Si vous voulez un meilleur WiFi pour vous et votre foyer, demandez une comparaison des offres promotionnelles en cours et choisissez pour vous et pour le confort de votre famille le meilleur WiFi.

Depuis juin 2019, les clients peuvent demander aux FAI (Fournisseur d‘Accès Internet) des WiFis de très bonne qualité, en l’occurrence le Wi-Fi 6. C’est un privilège que les clients peuvent s’offrir auprès d’un nombre limité de fournisseurs. Pour ce faire, chez certains FAI, les box sont offertes aux anciens comme aux nouveaux clients, qu’il s’agisse de la fibre optique, du câble ou de l’ADSL. Notons que la plupart des appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes) continuent de fonctionner sur le WiFi 5. L’offre WiFi est donc toujours disponible et permet d’expérimenter un débit des plus impressionnants.

Profiter des dernières innovations : Android TV, assistant vocal…

Les offres des box sont en constante évolution. Pour pouvoir en profiter, faites une comparaison des FAI disponibles dans votre zone géographique. La bataille pour avoir plus de clients est très rude. Vous pouvez ainsi retrouver dans les offres des opérateurs, des technologies innovantes telles qu’Android TV qui a l’avantage de vous permettre d‘accéder à partir de votre offre TV à une multitude d’applications de musique (Deezer…), de streaming (Netflix…) ou de sports (BeIN…). Android TV est intégré dans les nouvelles versions de Smart TV des principaux fabricants de téléviseurs tels Sony, Philips, etc. Android est d’office présent dans de nombreux tablettes et smartphones (Samsung, Sony Xperia, LG, Huawei…).

Notons que certaines télécommandes TV de certains opérateurs sont équipées d’un assistant vocal qui permet de faire des commandes vocales à distance et de lancer des recherches sur la TV. Certaines box internet proposent aux clients qui le désirent des appareils dédiés 4K UHD qui offrent une meilleure expérience Home cinéma. Toutes ces offres et forfaits sont offerts aux clients à des prix défiant toutes concurrences.