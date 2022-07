Prime Day : Amazon casse le prix de ses Fire TV Stick

A l’occasion du Prime Day, les clé hdmi Fire TV Stick d’Amazon sont disponibles à prix cassés sur Amazon.fr. Pour rappel, ces petits appareils permettent de transformer n’importe quelle TV en TV connectée. Il est alors possible d’accéder à divers services de streaming tels que Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc..

En ce moment, les différents modèles de Fire TV Stick sont concernés par cette promo. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, chaque modèle propose des fonctionnalités et des caractéristiques techniques différentes qui permettent de répondre au budget aux besoins de chacun :

Voilà les caractéristiques des différentes Fire TV Stick :

Attention : pour profitez des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

– tous les bons plans Prime Day de Bhmag