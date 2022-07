A l’occasion du Prime Day d’Amazon, les SSD SanDisk Plus de 1 To et 2 To voient leurs tarifs fondre comme neige au soleil. Ils s’affichent en ce moment à respectivement 79,99€ et 155,10€.

Prime Day : Amazon liquide les SSD SanDisk Plus : 1 To (79€) et 2 To (155€)

A l’occasion du Prime Day d’Amazon, les SSD SanDisk Plus de 1 To et 2 To voient leurs tarifs fondre comme neige au soleil. Ils s’affichent en ce moment à respectivement 79,99€ et 155,10€.

Le SSD SanDisk Plus est un modèle au format 2,5″ SATA. Il embarque de la mémoire NAND Flash TLC et il propose des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 545 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

Attention : pour profitez des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

