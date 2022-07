Prime Day : c’est l’heure de publier notre récap des meilleures offres 2022

On attaque aujourd’hui la deuxième (et dernière) journée de promotions du Prime Day 2022 d’Amazon. Comme vous avez vu le voir hier, plusieurs bons plans ont été publiés dans le courant de la journée afin de répertorier les bons plans les plus intéressants dans le domaine qui nous intéresse (l’informatique et le high tech en particulier).

Aujourd’hui, on change de tactique et afin de couvrir un maximum de bonnes affaires, voici un gros récap des meilleures offres et promos disponibles pour le Prime Day 2022 d’Amazon.fr.

La liste ci-dessous se veut un peu plus exhaustive que les produits listés hier et référence pas mal de bonnes affaires : des PC portables, des produits de stockage (SSD, HDD, clés usb, cartes mémoires) mais aussi des claviers, des souris, des produits connectés, des produits audio – vidéo, des accessoires en tous genres, etc…

La totalité des offres et tarifs ont été mis à jour ce matin.

A noter que le Prime Day dure jusqu’à ce soir minuit. Le récap est donc amené à évoluer dans le courant de la journée si de nouvelles offres méritent d’y figurer.

Pour rappel : les offres Amazon Prime Day requièrent un abonnement Prime pour en profiter. Il faut disposer soir d’un abonnement payant soit souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). Plus d’infos ici.

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 20,94€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 27,97€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 512 Go à 50,39€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 1 To à 111,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 18,88€ sur Amazon.fr

– la SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 27,45€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 128 Go à 19,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 256 Go à 34,99€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk ultra 128 Go à 12,30€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 20,99€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 256 Go à 33,89€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Lexar NS100 256 Go à 31,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Lexar NS100 1 To à 79,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 24,79€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 42,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 48,40€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 79,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″SanDisk Plus 2 To à 155,10€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 500 Go à 54,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 77,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 147,24€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe Lexar NM620 512 Go à 44,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 1 To à 111,83€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston NV1 Series 1 To à 75,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston NV1 Series 2 To à 174,29€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Seagate Firecuda 530 1 To à 185,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Seagate Firecuda 530 2 To à 290,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 250 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 500 Go à 53,90€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 89,90€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 2 To à 144,99€ sur Amazon.fr

SSD externes

– le SSD WD MyPassport 1 To à 116,99€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Extreme 2 To à 184,70€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 500 Go à 56,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 1 To à 78,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 2 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 4 To à 299,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X8 1 To à 127,03€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X8 2 To à 167,99€ sur Amazon.fr

Disques durs internes

– le disque dur SATA III Seagate IronWolf 4 To à 83,99€ sur Amazon.fr

Disques durs externes

– le disque dur USB 3.0 WD MyPassport 5 To à 82,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD Elements Desktop 12 To à 169,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD Elements Desktop 14 To à 249,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD Elements Desktop 16 To à 261,19€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD Elements Desktop 18 To à 284,99€ sur Amazon.fr

Souris

– la souris Corsair Dark Core RGB Pro SE à 79,99€ sur Amazon.fr

– la souris Corsair Harpoon RGB à 40,48€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Basilisk X Hyperspeed à 35,99€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Viper Mini à 27,90€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Viper Ultimate à 71,99€ sur Amazon.fr

– le kit gaming The G-Lab (clavier, souris, casque et tapis) à 34,99€ sur Amazon.fr

– la souris Cooler Master MM711 RGB à 33,59€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G402 Hyperion à 24,89€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Lightspeed à 79,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G Pro à 64,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 38,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G413 RGB à 61,16€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G203 RGB à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Logitech G305 à 29,90€ sur Amazon.fr

Claviers

– le clavier Logitech K380 à 27,99€ sur Amazon.fr

– le clavier HyperX Alloy RGB à 27,99€ sur Amazon.fr

– le clavier SteelSeries Apex 3 à 54,99€ sur Amazon.fr

– le clavier SteelSeries Apex 3 TKL à 39,99€ sur Amazon.fr

Produits connectés Netatmo

– le thermostat Netatmo à 119,99€ sur Amazon.fr

– la vanne connectée Netatmo à 53,99€ sur Amazon.fr

– le kit de démarrage Netatmo pour chauffage collectif à 142,39€ sur Amazon.fr

– la caméra intérieure Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo à 198,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo avec sirène à 238,99€ sur Amazon.fr

– les détecteur d’ouverture Netatmo à 70,99€ sur Amazon.fr

– la sirène intérieure Netatmo à 52,50€ sur Amazon.fr

– la station météo Netatmo à 125,99€ sur Amazon.fr

– le module additionnel intérieur à 52,99€ sur Amazon.fr

– le pluviomètre Netatmo à 51,99€ sur Amazon.fr

– l’anémomètre Netatmo à 74,99€ sur Amazon.fr

– le capteur de qualité de l’air Netatmo à 72,99€ sur Amazon.fr

– le détecteur de fumée Netatmo à 66,99€ sur Amazon.fr

– le PC portable ACER Aspire A3 à 349,99€ sur Amazon.fr

(écran 15″, Core i3, RAM 8 Go, SSD 256 Go)

– le PC portable ASUS TUF F15 à 699,99€ sur Amazon.fr

(écran 15″, Core i5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, GTX 1650)

– le PC portable ACER Nitro 5 à 799€ sur Amazon.fr

(écran 15″, Core i5-11400H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX 3050Ti)

– le PC portable ACER Swift 3 à 569,99€ sur Amazon.fr

(écran 14″, Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH à 799,99€ sur CDiscount

(écran 15″, RTX 2060, Core i5-9300HF, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H à 1049,99€ sur CDiscount

(écran 15″, Ryzen 7 5800H, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX 3060)

– PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H à 1434,99€ sur CDiscount

(écran 15″, Ryzen 7 5800H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX 3070)

– PC portable ASUS Vivobook S3400PA à 599,99€ sur CDiscount

(écran 14″, Core i5-11300H, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H à 799,99€ sur CDiscount

(écran 15″, Ryzen 5 5600H, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX 3060)

– PC portable Lenovo Legion 5 15IMH05H à 699,99€ sur CDiscount

(écran 15″, Core i5 10300H, RAM 8 Go, SSD 156 Go, RTX 2060)

Téléviseurs

– TV 32″ Nokia 3200A à 189€ sur Amazon.fr

– TV 43″ Xiaomi F2 à 299€ sur Amazon.fr

– TV 43″ Philips 43PUS8106 à 349€ sur Amazon.fr

– TV 50″ Samsung UE50TU7095 à 399€ sur Amazon.fr

– TV 65″ Samsung QE65Q74A à 879€ sur Amazon.fr

– TV 55″ QLED Continental Edison à 379,99€ sur CDiscount

– TV 50″ HiSense 50E76GQ à 399,99€ sur CDiscount

– TV 70″ Philips 70PUS8546 à 799,99€ sur Fnac

– TV 55″ OLED LG OLED55C1 à 924,99€ sur RueCommerce

– TV 65″ OLED LG OLED55C1 à 1339,99€ sur RueCommerce

– TV 55″ OLED LG OLED55C2 à 1349,€ sur RueCommerce

Accessoires

– Shield TV (2019) à 119,99€ sur Amazon.fr

– Shield TV Pro (2019) à 169,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick Lite à 18,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick à 22,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K à 26,99€ sur Amazon.fr

– Fire TV Stick 4K Max à 36,99€ sur Amazon.fr

Audio

– l’enceinte connectée Echo Dot 3 à 17,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Echo Dot 4 à 19,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 34,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 64,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 209€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 118€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Switch à 266,09€ sur Amazon.fr