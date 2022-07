Epic Games offre le jeu de plateforme Wonder Boy The Dragons Trap

Cette semaine, le jeu Wonder Boy The Dragons Trap est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure très sympa qui vous distraira pendant quelques heures.

Si vous aimez les jeux de plateforme un peu old school c’est un petit jeu qui devrait vous plaire. Vous pouvez le récupérer ici sans débourser un centime.

En plus cette version a totalement été remasterisée par rapport à la version originale sortie au siècle dernier (1989) sur PC et Sega Master System.

Métamorphosé en affreuse créature mi-humaine mi-lézard par le Meka-Dragon, vous ne pourrez retrouver votre apparence qu’en récupérant la Croix de Salamandre, seul objet magique capable de vous débarrasser de la malédiction.

Explorez d’immenses environnements peuplés de monstres hideux et de dragons plus exotiques les uns que les autres. Attention, chaque dragon éliminé ne fera qu’empirer les choses et vous transformera en divers animaux !