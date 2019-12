Le programme d’informations Sandra 2020 est maintenant disponible en version 30.24

L’éditeur SiSoftware vient de mettre en ligne une nouvelle version de son célèbre programme d’informations système et de benchs : SANDRA 2020. Le logiciel qui est désormais disponible en version 2020.1.30.24 ajoute le support préliminaire des futurs processeurs AMD et Intel. Les outils de benchmarks CPU et GPU ont aussi été mis à jour, ils supportent à présent le SDK 10.2 de CUDA et le dernier SDK OpenCL.



Vous pouvez télécharger Sandra 2020 SP1 version 2020.1.30.24 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Hardware Support:

– Intel and AMD future hardware support.

CPU Benchmarks:

– Tools (Visual C++ 2019) Update

GPGPU Benchmarks:

– CUDA SDK 10.2 Updated

– OpenCL: Updated SDK support