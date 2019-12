Comment faire de vraies économies sur internet ?

Vous en avez assez de perdre de l’argent inutilement et êtes bien déterminé à faire des économies pour cette fin d’année. Or, les produits informatiques, les jeux, les consoles et les accessoires de gaming valent généralement très cher. C’est le moment de changer vos habitudes de consommation et de mieux maîtriser votre budget. C’est très facile quand on connaît les bonnes astuces et vous pourrez en profiter pour vos achats de fin d’année.

Ne vous fiez pas aux promos affichées

Sur beaucoup de sites web, on peut voir des prix bas à côté d’autres prix barrés censés indiquer la valeur réelle de l’article. Or, quand on essaie de se renseigner sur le prix de l’objet dans d’autres enseignes, on se rend compte que c’est une fausse promotion et que le prix n’a pas baissé par rapport à sa valeur réelle. Les associations de consommateurs montrent du doigt ces pratiques et tentent de les dénoncer.

Essayez le cashback !

Quand on achète un produit par l’intermédiaire d’un tiers partenaire, celui-ci reçoit une commission commerciale souvent sous la forme d’une somme d’argent calculée proportionnellement au prix de vente. Or, certains sites proposent aux clients de partager avec vous une partie de cette commission si vous automatisez vos achats par l’intermédiaire de leur plateforme. Il suffit de télécharger une application, de l’installer et de la démarrer avant de régler vos achats. C’est ce que l’on appelle le cashback. Le pourcentage varie en fonction des enseignes, mais cela permet de récupérer de l’argent sur le montant de ses achats. Par exemple, grâce à du cashback sur amazon vous pouvez récupérer près de 7 % de la somme en passant par une plateforme spéciale.

Recevez les offres par mail ou par SMS

Quand vous allez dans un magasin, on vous demande souvent de vous enregistrer sur le fichier client ou bien de vous faire une carte de fidélité. Ce n’est pas une si mauvaise chose puisque les enseignes vous envoient des offres spéciales que les autres clients n’ont pas. Vous les recevez par la poste, par mail ou bien par SMS. On vous fait profiter de journées spéciales, de ventes privées ou de promotions en avance. Sur Internet, certaines boutiques en ligne vous proposent même des bons de réduction si vous vous inscrivez à leur newsletter, c’est intéressant, car durant la période de Noël et au moment du black friday, il y a beaucoup d’affaires à saisir.

Partagez des codes promo

Sur certaines plateformes, les consommateurs peuvent s’inscrire pour partager des codes promo. Ils sont accessibles gratuitement par tous les internautes, mais les membres de la communauté reçoivent des offres plus avantageuses encore. En échange, chacun vient poster les codes promos et les bons plans qu’ils reçoivent des marques, des enseignes commerciales ou des prestataires de service. Les codes promos sont valables sur des produits en particulier, sur des catégories spécifiques ou bien sur l’ensemble du panier. Ils peuvent aussi accorder un avantage comme la gratuité des frais de livraison ou l’annulation des frais de dossier pour la souscription d’un contrat par exemple. Plus la communauté est grande, plus on trouve de codes promo. Pour les utiliser, il suffit de le présenter à la caisse d’un magasin ou de le taper au moment de valider son panier d’achats.