Les nouvelles box Android TV de NVIDIA, la ShieldTV et la ShieldTV Pro, ont été dévoilées à la fin du mois d’octobre dernier. Depuis, les boîtiers sont arrivés en boutique et il est possible de les acquérir moyennant 159€ et 219€. Une somme rondelette qui semble justifiée si l’on en croit les avis et les tests publiés sur le net.

En effet, à en croire les premiers tests parus sur le web, les deux boîtiers sont plutôt bons et offrent de bonnes performances comparées à ce qui existe sur le marché.

Néanmoins pour ceux qui possèdent déjà une Shield TV de génération précédente, l’intérêt et l’investissement est plus que discutable… C’est pourquoi certains possesseurs d’une ShieldTV 2017 se sont montrés intéressés par la nouvelle télécommande, plus ergonomique et rétro éclairée, pour équiper leur “vieille ShieldTV”.

Et bien bonne nouvelle : NVIDIA a pensé à eux. En effet, la télécommande Bluetooth de la Shield TV 2019 est compatible avec les anciennes Shield TV. Et le fabricant annonce sur son site web qu’elle sera disponible à la vente à la fin du mois de janvier au prix de 29,99 dollars ce qui devrait correspondre à priori à 29,99€ en Europe.