Une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe : les Intel 665p

Le géant de Santa Clara vient d’officialiser un nouveau SSD M.2. NVMe : le 665p. Pour rappel, l’Intel 665p succède au 660p. C’est un SSD dont on a déjà eu l’occasion de parler en octobre dernier. Le disque embarque un contrôleur Silicon Motion SMI 2263 et de la mémoire NAND Flash QLC à 96 couches (contre 64 couches sur le 660p).

La gamme 665p se compose de deux modèles de 1 To et 2 To qui offrent les débits suivants :

– Intel 665p 1 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.925 Mo/s en écriture (160K / 250K iOPS)

– Intel 665p 2 To : 2.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (250K / 250K iOPS)

Les SSD Intel 665 sont annoncés avec une garantie de cinq ans et une endurance de 300 To sur le modèle 1 To et 600 To sur le modèle 2 To.