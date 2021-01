Retrogaming : il fabrique une vraie Nintendo 64 portable

Le youtubeur GmanModz est célèbre pour ses modifications de consoles et tous les bidouillages qui tournent autour. On a déjà eu l’occasion de parler de lui en début d’année dans cette brève. Sa dernière réalisation est une console Nintendo 64 portable. Pour réussir cet exploit, le modeur a utilisé les vraies pièces d’origine de la Nintendo 64 (carte mère, port cartouche, boutons, etc..) qu’il a découpé et personnalisé afin de les insérer dans un boîtier plus petit, fabriqué par ses soins à l’aide d’une imprimante 3D.

Il a ensuite ajouté un écran LCD de 3,5″, une batterie de 18650 mAh, une prise jack, des hauts parleurs, etc.. afin de transformer l’ensemble en console portable. La machine offre une autonomie de 1,5 heures et permet d’apprécier tous les jeux de la mythique N64. La prouesse est ici à souligner car il ne s’agit pas d’émulation (via un Raspberry Pi ou autres) mais d’une vraie Nintendo 64 portable.

Voilà quelques photos du projet :

Et bien sûr une vidéo :

A noter que GmanModz n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a d’ores et déjà réalisé d’autres projet du même genre, comme par exemple une console DreamCast portable, une Nintendo 64 SP, une PS2 portable, et bien d’autres choses encore. L’ensemble de ses créations est visible sur sa chaîne youtube. C’est assez bien documenté. Si vous êtes un brin bricoleur vous pourrez, pourquoi pas, tenter l’expérience.