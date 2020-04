Un fan de retrogaming a fabriqué une Nintendo 64 portable

La Nintendo 64 est une console de salon mythique qui a eu son heure de gloire dans les années 90 / 2000. C’est une console qui a bercé de nombreux joueurs à l’époque avec des jeux qui ont fait le succès de la machine. On pense notamment à Mario Kart 64, Star Fox 64, Zelda – Ocarina of Time, F zero X ou encore Golden Eye 007.

Aujourd’hui, un fan de rétrogaming a eu l’idée de se confectionner une console Nintendo 64 portable. Pour parvenir à ses fins, il a réutilisé une partie du hardware d’origine de la console (notamment la carte mère) tout en apportant quelques modifications maison : un écran couleur, une batterie (qui offre 2 heures d’autonomie), un port USB C pour la recharge, etc…

Sa Nintendo 64 portable n’est pas sans rappeler le design de la Game Boy SP mais avec un look un peu différent et surtout une épaisseur beaucoup beaucoup beaucoup plus importante comme vous pouvez le voir sur les photos ci-contre.

Il faut dire que la “N64 SP” fabriquée maison dispose à l’arrière d’un port cartouche qui permet d’accueillir n’importe quelle cartouche de jeu de la Nintendo 64.

Pour finir, voilà une vidéo de ce superbe projet :