Samsung Galaxy Z Flip : les caractéristiques et une première vidéo du terminal

Si l’on en croit les rumeurs qui circulent sur le web depuis quelques temps, le successeur du Galaxy Fold devrait porter le nom de Galaxy Z Flip. Ce sera un smarrphone pliable mais contrairement au premier modèle qui s’ouvrait tel un livre, le Galaxy Z Flip devrait se plier et s’ouvrir à la verticale.

Selon toute vraisemblance, le Galaxy Z Flip devrait être annoncé officiellement la semaine prochaine, le 11 février, en même temps que le Galaxy S11 avec lequel il pourrait partager quelques caractéristiques techniques.

Pour sa part, le Galaxy Z Flip devrait être équipé d’un processeur processeur Qualcomm Snapdragon 855 et il devrait embarquer 8 Go de mémoire vive. Sa capacité de stockage devrait être de 512 Go. Au niveau de l’affichage, le terminal pourrait être doté d’un écran OLED de 6,7 pouces FHD+ (2.636 x 1.080 pixels) tandis que l’écran de contrôle situé sur la partie extérieure de l’appareil serait un modèle OLED de 1,06 pouce (300 x 116). Le Galaxy Z Flip offrirait en outre un double capteur de 12 MP au dos pour la prise de vue en grand angle et ultra grand angle et un capteur de 10 MP pour les selfies.

A noter que depuis ce week-end, une vidéo du Galaxy Z Flip circule sur Twitter. On peut y découvrir le design complet de l’appareil et le principe de fonctionnement pour plier / déplier le terminal… qui ne semble pas bien révolutionnaire.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) 2 février 2020

Certains se sont d’ailleurs amusés à en faire une parodie :

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/8mgzKmH5a7 — Sara 🍑y (@saradietschy) 2 février 2020