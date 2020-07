Sega annonce une mini borne d’arcade Astro City pour les fans de salle d’arcade

Après avoir dévoilé une console Game Gear microscopique le mois dernier, Sega continue sur la lancée et s’adresse aujourd’hui aux joueurs nostalgiques des salles d’arcade. En effet, sa dernière nouveauté est une réédition “mini” de sa mythique borne d’arcade Astro City. Une machine dans laquelle de nombreux joueurs ont dépensé leur argent de poche dans les années 90.

Physiquement, l’Astro City n’est pas sans rappeler la borne NeoGeo Mini lancée il y a quelques temps par SNK. La mini machine de Sega est à l’échelle 1/6ème par rapport au modèle original dont il reprend l’aspect.

Au niveau des mensurations : la borne mesure 170 mm de haut, 130 mm de large et 130 mm de long.

La mini borne de Sega dispose de 6 boutons de jeux et d’un stick arcade. Elle intègre un mini écran (dont la taille n’est pas connu) mais la bonne nouvelle c’est qu’il sera possible de la connecter sur un écran plus grand (un moniteur ou un téléviseur par exemple) via sa prise HDMI.

Deux ports USB sont également présents pour brancher des accessoires. On trouve aussi une prise jack et une prise micro usb pour alimenter la bête (l’adaptateur secteur n’est pas fourni, ndlr.)

A noter que la borne est livrée avec 36 jeux inclus. Pour le moment, l’ensemble des titres n’est pas connu mais nous savons déjà que les jeux suivants seront fournis : Virtua Fighter, Fantasy Zone, Golden Axe, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Alien Storm, Alien Syndrome, Columns II, Puzzle & Action: Tant-R, Dark Edge, Altered Beast. La liste complète sera communiquée par la suite sur le site du fabricant.

La borne est annoncée au Pays Du Soleil Levant au prix de 12.800 yens ce qui correspond chez nous à environ 105€ hors taxes. Sa sortie est prévue au cours du mois de décembre 2020.

Pour que les joueurs puissent s’affronter à deux malgré le fait qu’il n’y ait qu’un seul stick arcade sur la borne : une manette de jeux (usb) est proposée en option par Sega. Elle est annoncée au prix de 2.780 yens (environ 23€ HT). Elle sortira en décembre en même temps que la machine.

Vidéo de la mini borne :