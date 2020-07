Bon Plan : 125€ le disque dur Seagate Expansion de 8 To (ou 115€ le 6 To)

Besoin de stockage ? Et bien bonne nouvelle : le disque dur externe Seagate Expansion de 8 To est en ce moment en promotion au prix de 125,75€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon). C’est un très bon prix pour ceux qui veulent avoir à disposition une unité de stockage externe pour sauvegarder leurs donnnées.

Pour information, le Seagate Expansion est un disque dur externe qui exploite une connectique USB 3.0. Il est alimenté via un adaptateur secteur (fourni).

A l’intérieur du boitier on trouve un disque dur Seagate Barrucada (référence : ST8000DM004) d’une capacité de 8 To tout ce qu’il y a de plus classique. Il s’agit d’un disque dur SATA III qui fonctionne à la vitesse de 5400 tours par minute. Il tire partie de la technologie d’écriture SMR (Shingled Magnetic Recording). Il embarque 256 Mo de mémoire cache, il offre des débits de 190 Mo/s et des temps d’accès de 6 ms.

A noter qu’il est possible de démonter le boitier et d’extraire le disque dur en vue de l’utiliser comme disque dur interne SATA dans un PC. La technique à utiliser est à peu de chose prêt la même que celle mise en oeuvre dans ce dossier et cette video youtube.

-> Seagate Expansion 8 To à 125,75€ sur Amazon.de (soit 136,37€ livraison incluse)

Note : Sur Amazon.de des frais de livraison s’appliquent. Au final le disque dur revient à 136,37€ livraison comprise vers la France.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

-> Seagate Expansion 6 To à 115,99€ sur Amazon.de (soit 126,36€ livraison incluse)

Si votre budget est limité ou si vous ne voyez pas la nécessité d’un disque dur externe de 8 To, sachez que le Seagate Expansion Desktop de 6 To est affiché de son côté à 115,99€ sur Amazon.de (soit un tarif de 126,36€ livraison incluse).