Les détails et caractéristiques de la Freebox Pop

Comme prévu, la Freebox Pop a été annoncée hier matin par Xavier Niel, le patron de Free. La nouvelle box offre un design assez surprenant : elle est toute petite et ronde. A noter qu’elle se compose (comme d’habitude chez free) de deux modules : une partie Server de couleur blanche et une partie Player de couleur noire.

La Freebox Pop est une box compatible à la fois avec la fibre et avec le réseau xDSL. Xavier Niel explique ce choix par la volonté de proposer la même box quel que soit le type de connexion dont dispose l’utilisateur final. C’est également plus simple selon lui puisque lorsque le client souhaite migrer du xDSL vers la fibre cela ne requiert pas de changement de box.

La Freebox Pop offre un débit descendant qui peut atteindre 5 Gbits/s (partagé entre les différents ports Ethernet + le WIFI)) et un débit montant de 700 Mbit/s. Concrètement, la nouvelle boîte de Free propose deux ports Ethernet Gigabit et un port Ethernet 2,5 Gbit/s. Elle supporte également le WIFI 5 AC-1200 sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Au niveau connectique, la box intègre un port USB 3.0 sur lequel il est possible de connecter une clé usb ou un disque dur externe pouvant servir à télécharger des fichiers de façon autonome. A cela s’ajoute deux connecteurs RJ11 (1 DSL et 1 pour téléphone), 1 port SFP pour la fibre et un port USB C pour l’alimentation de la boîte.

Pour faciliter la connexion au WIFI et éviter les problèmes de connexion au WIFI (ce qui serait l’un des principaux problèmes rapportés au service client d’après le patron de Free) l’opérateur propose aussi un répéteur WIFI “maison”. Il s’agit selon Xavier Niel d’un répéteur intelligent qui permet d’étendre facilement la portée du WIFI d’une simple pression sur un bouton.

La partie Player sert à regarder la TV et de nombreux contenus multimédias. Le module supporte une ribambelle de technologies telles que : 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD, WIFI 11ac et Bluetooth 5.0. Au niveau technique, le Player embarque 2 Go de mémoire vive et intègre 16 Go de stockage. Stockage qui peut être étendu assez simplement via une carte micro SD, une clé usb ou un disque dur externe.

A noter que le Player de la Freebox Pop intègre également un Chromecast pour diffuser facilement du contenu depuis son smartphone ou sa tablette vers le téléviseur.

Pour faciliter l’usage du Player, Free a développé une nouvelle interface TV basée sur Android 9 qui porte le nom de OQEE. Elle intègre 500 chaînes dont 220 chaînes incluses par défaut (les autres sont en option), le replay de 100 chaînes (dont 40 sont incluses), de la VOD, et de nombreux services en option comme : Netflix, Canal+, Prime Video, etc..

Grâce à l’accès au store Android de Google, il est possible d’installer de nombreuses applications sur la box (Youtube, Twitch, VLC, Deezer, Facebook, Spotify, etc..) A noter que l’offre intègre également les meilleurs moments de 100% de la ligue 1 Uber Eats.

Au niveau du tarif, l’abonnement à la Freebox Pop est fixé par l’opérateur à 29,99€ par mois la première année, il passera ensuite à 39,99€.

Cerise sur le gâteau : l’abonnement Freebox Pop donne accès à un forfait Free Mobile 4G+ illimité à 9,99€ par mois à vie comprenant appels, SMS et MMS illimités.