Séquence nostalgie : Goldorak arrive prochainement sur PC et consoles

Voilà une nouvelle qui va ravir les fans de séries animées des années 80… puisque le célèbre dessin animé Goldorak qui a bercé notre enfance va prochainement avoir droit à une adaptation en jeu vidéo. C’est l’éditeur français Microids qui va se charger de produire le titre en association avec le studio de dessin animé Dynamic Planning et sous la houlette de Go Nagai, le créateur japonais de Goldorak (également connu sous le nom de Grendizer au Pays Du Soleil Levant).

D’après l’éditeur, le jeu Goldorak sera disponible sur les consoles Xbox One S/X, Sony PS5, Nintendo Switch et PC dans les mois à venir. Il s’agira d’un jeu d’action qui proposera aux joueurs de revivre les célèbres aventures d’Actarus et son robot de combat Goldorak.

« La possibilité de jouer aux aventures d’Actarus et de son célèbre robot Goldorak (Grendizer) avec les technologies d’aujourd’hui est un rêve qui devient réalité. Je suis très content de cet accord d’édition trouvé avec Microids et j’ai hâte de mettre les mains sur ce jeu vidéo » Go Nagai, créateur de UFO Robo Grendizer

L’idée est bonne. Reste à voir comment Microids va développer le jeu et exploiter pleinement tout le potentiel de la licence, car l’éditeur a certes de bons jeux à son actif mais aussi de sacrés navets. Ceux qui ont essayé Fort Boyard (1ère édition) sur Nintendo Switch s’en souviennent encore et pas pour de bonnes raisons…

Finissons avec une note positive en écoutant les génériques de Goldorak.