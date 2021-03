Une nouvelle manette Bluetooth chez 8bitdo : la Pro 2

Le fabricant 8Bitdo spécialisé dans les accessoires gaming au design plutôt rétro poursuit sur sa lancée et annonce la sortie d’une nouvelle manette Bluetooth : la 8Bitdo Pro 2. Il s’agit d’une évolution de la manette SN30 Pro+ qui existe déjà au catalogue du constructeur depuis quelques années.

La nouvelle manette reprend d’ailleurs le même “form factor” que sa grandr soeur (un look assez proche à celui des manettes DualShock de la Sony Playstation) tout en apportant quelques menus changements et améliorations. La Pro 2 dispose par exemple d’un nouveau revêtement anti dérapant ce qui permet une meilleure prise en main de la manette.

La manette est dotée également d’un nouveau bouton de personnalisation (situé sous les boutons Start et Select) qui permet de changer facilement de profil. En effet, en fonction du type de jeu ou du type de matériel sur lequel on joue (PC, Raspberry Pi, Nintendo Switch, Android, iOS, etc..) il est possible de personnaliser le fonctionnement de la manette. Une simple pression sur le bouton permet de basculer d’un mode à l’autre. Un programme baptisé “8Bitdo Ultimate” disponible sur PC, Android et iOS permet d’ailleurs de customiser aux petits oignons les boutons, les sticks et les vibrations, voire même de créer des macros. On notera aussi la présence de deux nouveaux boutons “P1” et “P2” et au dos de la manette Pro 2 afin d’offrir encore plus de personnalisation des boutons.

La 8Bitdo Pro 2 est annoncée sur le site du fabricant au prix de 49,99 dollars. Elle est déjà proposé en précommande aux Etats Unis avec une disponibilité prévue pour 12 avril prochain. Pour l’instant on ne sait pas quand elle sera disponible en Europe.

A noter que 8bitdo propose plusieurs accessoires optionnels pour accompagner sa nouvelle manette : une pochette de rangement et de transport ainsi qu’un clip de fixation pour jouer directement avec son smartphone.