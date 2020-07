Soldes : 50€ la micro SDXC SanDisk de 400 Go !

Durant les soldes, il est possible de dénicher l’excellente carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 400 Go pour la modique somme de 50,99€ sur Amazon.fr ! C’est un très bon prix pour cette carte mémoire de grande capacité, d’autant plus que le vendeur est Amazon.fr et donc la livraison est offerte.

Pour information, cette carte mémoire peut être installée dans de nombreux appareils pour étendre sa capacité de stockage : smartphone, tablette, GPS, etc… Elle peut aussi être insérée dans une console Nintendo Switch ou une console rétrogaming de salon (genre Recalbox) ou une console rétrogaming portable (genre GPI Case).

Grâce à sa grosse capacité de stockage, vous pourrez stocker de nombreux fichiers sur votre appareil que ce soit des photos, des vidéos, des jeux, des roms, etc…

Pour information, la carte SanDisk Ultra de 400 Go est un modèle micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes U1 et A1. Elle offre des taux de transferts de 100 Mo/s. Petit plus toujours utile : elle est fournie avec un adaptateur microSD / SD afin de pouvoir l’utiliser facilement sur n’importe quel ordinateur ou n’importe quel appareil.

-> micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 50,99€ sur Amazon.fr

-> Voir toutes les soldes de Bhmag

MAJ le 20/07/2020 : toujours dispo !