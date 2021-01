Soldes : 899€ le PC portable 15″ gaming ACER Predator Helios 300

Le PC portable ACER Predator Helios 300 (référence PH315-52-59NB) est en ce moment proposé à prix rikiki. La machine ne coûte que 899,99€ sur TopAchat durant les soldes. C’est une machine homogène et plutôt puissante qui pourra intéresser les joueurs.

On a affaire ici à un PC portable 15″ Full HD (dalle iPS à 144 Hz) qui est équipé d’un processeur Intel Core i5 9300H cadencé à 2.4 GHz, de 16 Go de RAM DDR4, d’un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 512 Go. On trouve aussi au sein de la machine une carte graphique GeForce RTX 2060 dotée de 6 Go de mémoire GDDR6.

