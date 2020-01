Soldes : le disque dur Seagate Barracuda 8 To est à 169€ chez TopAchat

En manque de stockage ? Et bien j’ai ce qu’il vous faut : le disque dur Seagate Barracuda d’une capacité de 8 To est soldé en ce moment au prix de 169,90€ chez TopAchat. C’est un bon prix pour un HDD de cette capacité. A noter que ce disque dur est un modèle de 3,5 pouces qui embarque 256 Mo de mémoire cache et qui tourne à la vitesse de 5.400 tours par minute.

-> Seagate Barracuda 8 To à 169,90€ sur TopAchat

-> Voir toutes les soldes de Bhmag