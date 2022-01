Soldes : un PC gamer bien équipé à 899€ sur CDiscount

Le PC portable gaming ASUS TUF516PM est un modèle 15 pouces plutôt bien équipé. La bonne nouvelle c’est que le prix du PC passé à seulement à 899,99€ sur CDiscount grâce au code promo « 100DES999 » dont on parlait tout à l’heure dans ce bon plan.

Il est animé par un processeur Intel Core i5 11300H cadencé à 3,1 GHz. Il embarque 16 Go de RAM DDR4 et il est équipé d’un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 512 Go. La partie affichage est assuré par un écran 15,6″ Full HD et une carte graphique Geforce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire.

A noter que le PC est vendu sans système d’exploitation, mais ce n’est pas vraiment un souci quand on sait qu’une license de Windows 10 ou de Windows 11 ne vaut qu’une poignée d’euros dans cet autre bon plan.

