Soldes : WD Elements Desktop 16 To à 289€ sur Amazon.fr

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage : la version 16 To du disque dur externe WD Elements Desktop s’affiche en ce moment au prix de 289,99€ sur Amazon.fr. C’est un disque dur qui est équipé d’une connectique USB 3.0.

Et si un modèle 14 To est suffisant pour votre utilisation, sachez qu’un WD My Book de 14 To est dispo à 250,99€ sur Amazon.fr.

Et pour les plus gourmands d’entre vous, sachez qu’il y a aussi un WD My Book de 18 To à 339,99€ sur Amazon.fr et même des modèles internes de 6 To, 10 To et 14 To sur cette page.

– Voir toutes les soldes de Bhmag