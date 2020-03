Sortie des pilotes GeForce 445.75 WHQL optimisés pour Half Life: Alix et compatibles avec la technologie DLSS 2.0

NVIDIA dégaine ce matin les drivers GeForce 445.75 WHQL à destination de ses cartes graphiques. Les pilotes apportent de meilleures performances, des profils mis à jour et des corrections de bugs pour le jeu Half Life: Alix.

A noter que les drivers 445.75 WHQL apportent aussi un meilleur support des jeux Resident Evil 3 et Ghost Recon Breakpoint’s Ghost Experience. Et ils ajoutent également le support de la technologie DLSS 2.0 (dont on parlait tout à l’heure) pour les jeux Control et MechWarrior 5: Mercenaries.

En parallèle de ces nouveautés, les drivers GeForce 445.75 WHQL apportent aussi des profils SLI mis à jour pour les GPU Turing : ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, Blacksad: Under the Skin, Blair Witch, Close to the Sun, Hell Let Loose, Journey To The Savage Planet, Monster Energy Supercross 3, MotoGP 19, MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame, eFootball PES 2020, World War 3. Mais aussi pour tous les autres GPU NVIDIA : Druidstone: The Secret of the Menhir Forest, Phoenix Point, Tamarin, Will To Live Online, Yakuza Kiwami 2

Comme d’habitude, les drivers GeForce 445.75 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 445.75 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 445.75 WHQL pour Windows 10 (64-bit)