Et si le fabricant Synology commercialisait des SSD ?

Synology est spécialisé depuis de nombreuses années dans le domaine des NAS, mais apparemment le constructeur envisagerait de se diversifier si l’on en croit le site NAS Compares. En effet, face à la demande plus en plus croissante en SSD, Synology aurait l’intention de commercialiser en 2020 des disques à mémoire flash.

Ces derniers auraient pour vocation à être utilisés dans les NAS du constructeur afin d’offrir de meilleures performances au système en améliorant la mise en cache des données. On peut également imaginer que certaines NAS du fabricant pourraient être équipés exclusivement de SSD Synology en lieu et place des disques durs habituels pour offrir encore plus de performances.

D’après NAS Compares, deux modèles de SSD pourraient être proposées par Synology. On pourrait en effet avoir droit dans le courant de l’année à des SSD au format 2,5 SATA et à des SSD au format M.2. NVMe. Les modèles 2,5″ seraient disponibles avec une capacité de 480 Go, 960 Go et 1,92 To tandis que la version M.2. NVMe se limiterait à une capacité de 400 Go seulement.

– SAT480G – 480GB 2.5″ SATA SSD

– SAT960G – 960GB 2.5″ SATA SSD

– SAT1920G – 1.92TB 2.5″ SATA SSD

– SNV3400-400 – 400GB NVME M2 SSD

Pour le moment, le fabricant n’a pas communiqué officiellement concernant ces produits. Aucune date de disponibilité ni aucun tarif n’ont filtré.